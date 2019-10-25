В Москве прошла уникальная онкохирургическая операция на сердце без вскрытия грудной клетки

Российский онколог, профессор и заведующий отделением онкоурологии ННИМЦ онкологии имени Блохина Всеволод Матвеев провел в Москве уникальную операцию. Попасть в операционную к «Маэстро хирургии», как называют его во всем мире, борются его коллеги со всего мира.

Уникальность операции в том, что пациент не подключен к аппарату искусственного кровообращения и ему не раскрывают грудную клетку. Помимо этого, благодаря новой отечественной методике, Матвеев в одиночку заменил за операционным столом сразу нескольких врачей разных специализаций.

«Мы выходим на сердце через брюшную полость, вскрываем диафрагмы, мобилизуем правое предсердие без рассечения диафрагмы, что значительно менее травматично и значительно быстрее», - описывает свои действия сам Матвеев.

Через неделю женщину, которой помог прославленный хирург, выпишут, хотя шокирующий диагноз «рак» она услышала не так давно.

Метод, по которому проводил операцию «маэстро», разработал его наставник, академик Данилин. Он первым нашел решение, позволившее продуктивно излечивать самых сложных пациентов. Во всем мире существует лишь четыре центра, в которых возможно провести подобные операции. В то же время, в России – это уже стандарт, по которому совершают около ста сложнейший операций в год.