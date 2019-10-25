Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве прошла уникальная онкохирургическая операция на сердце без вскрытия грудной клетки

Егор Левин
Алексей Алексеев
20:36 25.10.2019
Прославленный и известный во всем мире онкохирург проводит операции по методике, которую разработал его наставник, и спасает сотни самых сложных пациентов.
В Москве прошла уникальная онкохирургическая операция на сердце без вскрытия грудной клетки
© Фото: ТРК "Звезда"

Российский онколог, профессор и заведующий отделением онкоурологии ННИМЦ онкологии имени Блохина Всеволод Матвеев провел в Москве уникальную операцию. Попасть в операционную к «Маэстро хирургии», как называют его во всем мире, борются его коллеги со всего мира.

Уникальность операции в том, что пациент не подключен к аппарату искусственного кровообращения и ему не раскрывают грудную клетку. Помимо этого, благодаря новой отечественной методике, Матвеев в одиночку заменил за операционным столом сразу нескольких врачей разных специализаций.

«Мы выходим на сердце через брюшную полость, вскрываем диафрагмы, мобилизуем правое предсердие без рассечения диафрагмы, что значительно менее травматично и значительно быстрее», - описывает свои действия сам Матвеев.

Через неделю женщину, которой помог прославленный хирург, выпишут, хотя шокирующий диагноз «рак» она услышала не так давно.

Метод, по которому проводил операцию «маэстро», разработал его наставник, академик Данилин. Он первым нашел решение, позволившее продуктивно излечивать самых сложных пациентов. Во всем мире существует лишь четыре центра, в которых возможно провести подобные операции. В то же время, в России – это уже стандарт, по которому совершают около ста сложнейший операций в год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата25.10.2019, 19:09
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе
Дата25.10.2019, 15:58
В словах Макгрегора нашли состав уголовного преступления
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата25.10.2019, 16:00
В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:36 В стране и мире
В Москве прошла уникальная онкохирургическая операция на сердце без вскрытия грудной клетки
20:19 В стране и мире
Российские поезда могут остаться без «плацкарта»
19:51 В стране и мире
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
19:50 В стране и мире
Видео
Массовая перестрелка, в которой погиб свидетель по делу Вороненкова, попала на видео
19:24 В стране и мире
Видео
Темное дело: в Самаре местного жителя обвиняют в ложном доносе после угона его автомобиля
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шнуров заявил о бесполезности чтения в современной жизни
В Израиле нашли подземные тоннели тамплиеров
Британский турист сделал страшную находку в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
Видео
Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.