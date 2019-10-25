Российские поезда могут остаться без «плацкарта»

Классы обслуживания российских поездов планируют изменить. От стандартных понятий «купе» и «плацкарт» планируются отказаться в пользу новых формулировок.

Планы об изменении классификации вагонов подтвердил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов. Предполагается, что новые наименования – бюджет, эконом, комфорт и бизнес –закрепятся в январе 2020 года.

По словам Иванова, названия «купе» и «плацкарт» на какое-то время сохранятся, так как используются в большом количестве документов. Однако в дальнейшем от наименования «плацкарт» хотят отказаться, сообщает РИА Новости.

Новые вагоны для российских поездов производит «Трансмашхолдинг». В них не будет хлопающих дверей, из также оборудуют душевыми, холодильниками, микроволновками, розетками, USB-разъемами, а также Wi-Fi – в местах уверенного покрытия сотовых сетей. В купе появятся сейфы для хранения личных вещей.

Первыми оценить удобство вагонов смогут пассажиры маршрута Москва – Белгород. К 2025 году обновить парк планируют на 35%.