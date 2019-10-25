Создатель «Голубого огонька» умер в своей студии

Советский и российский композитор, ученик Арама Хачатуряна, один из создателей «Голубого огонька» и «Утренней почты» Константин Титар скончался в своей студии в подмосковном Королеве, сообщает канал «360».

«Прощание будет 25 октября, в морге в Королеве. Сердце остановилось неожиданно совершенно. Сидел отдыхал — и все. Кости больше нет», —рассказала вдова Титара Тамара.

Композитору было 80 лет. Он долгое время работал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. После выхода на пенсию организовал свою студию, делал аранжировки для театров, работал с солистами и другими авторами.

Коллега Константина Титара приехала к нему на студию 23 октября и обнаружила его уже бездыханным, сидящим в кресле. Вызванная скорая помощь констатировала смерть.