Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Создатель «Голубого огонька» умер в своей студии

Тамара Астапенкова
02:00 25.10.2019
Константин Титар долгое время работал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР
Создатель «Голубого огонька» умер в своей студии
© Фото: Recconti.ru

Советский и российский композитор, ученик Арама Хачатуряна, один из создателей «Голубого огонька» и «Утренней почты» Константин Титар скончался в своей студии в подмосковном Королеве, сообщает канал «360».   

«Прощание будет 25 октября, в морге в Королеве. Сердце остановилось неожиданно совершенно. Сидел отдыхал — и все. Кости больше нет», —рассказала вдова Титара Тамара.

Композитору было 80 лет. Он долгое время работал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР. После выхода на пенсию организовал свою студию, делал аранжировки для театров, работал с солистами и другими авторами.

Коллега Константина Титара приехала к нему на студию 23 октября и обнаружила его уже бездыханным, сидящим в кресле. Вызванная скорая помощь констатировала смерть.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2019, 16:14
Опубликованы первые кадры прибытия военной полиции РФ в сирийский Кобани
Дата25.10.2019, 00:00
Спецназ ЮВО при огневой поддержке авиации отработал задачи в тылу «врага»: видео
Дата25.10.2019, 00:24
«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата24.10.2019, 15:39
Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:53 В стране и мире
В ЛНР назвали число погибших за годы войны в Донбассе
01:27 В стране и мире
США направляют дополнительные силы в Сирию
01:00 В стране и мире
Зима близко: на Москву обрушится мокрый снег
00:56 В стране и мире
Смерть на курорте: туристка из РФ скончалась после операции в Турции
00:30 Армия
Истребители ВКС РФ 11 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
Видео
Алкоголь и еда: ученые из Греции назвали причину смерти Александра Македонского
Диетолог развеяла миф о пользе куриного бульона
Видео
«Мужики, успокойтесь»: дебоширов из Новосибирска не пустили на самолет
Названы полезные утренние привычки для похудения
Ночной кошмар: эксперт рассказал, что делать при сонном параличе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.