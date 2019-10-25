Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение из американской тюрьмы россиянки Марии Бутиной. Осужденную за якобы незаконную работу в пользу правительства РФ Бутину отпустили 25 октября.

«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», - сказал Лавров.

Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы весной 2019 года. Так как некоторое время до суда она уже провела в заключении, ее срок истекал 5 ноября. Благодаря десятидневной амнистии, объявленной в США, Бутину освободили раньше. Россиянка временно находится в иммиграционной тюрьме, утром 26 октября ее должны экстрадировать на родину.