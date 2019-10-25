ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией. Документ подписан на заседании Евразийского межправительственного совета.

В правительстве РФ уточнили, что новое соглашение призвано гармонизировать условия торговли Сербии с Россией, Белоруссией и Казахстаном, с которыми уже имеются двусторонние соглашения о свободной торговле. Кроме того, это позволит создать аналогичный режим для товаров из Армении и Киргизии.

В краткосрочной перспективе, добавили в кабмине, выгодой для стран ЕАЭС и Сербии станет мгновенная экономия таможенных платежей. В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС.

ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.