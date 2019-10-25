Массовая перестрелка, в которой погиб свидетель по делу Вороненкова, попала на видео

В Сети опубликовано видео массовой перестрелки в Харькове, в ходе которой был убит один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Несколько человек устроили стрельбу на парковке торгового центра в Шевченковском районе.

На кадрах показаны трое мужчин, один из них на автомобиле. В процессе перестрелки один из них получил ранение, а еще один был убит. По предварительной версии, управлявший автомобилем участник инцидента поджидал двух других, чтобы расправиться с ними. Видео перестрелки опубликовано на Youtube «24 канал».

Как сообщалось ранее, прокуратура Киева начала проверку по факту случившегося. Также будет проверен вариант непосредственной связи харьковской перестрелки с убийством депутата Госдумы Дениса Вороненкова.