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Темное дело: в Самаре местного жителя обвиняют в ложном доносе после угона его автомобиля

Егор Левин
Владислав Кустов
19:24 25.10.2019
Самарец мог получить уголовное наказание в виде исправительных работ по вине правоохранительных органов, посчитавших неправдой его заявление об угоне дорогого внедорожника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Самаре местного жителя обвинили в ложном доносе, когда он заявил об угоне своего автомобиля. Избежать наказания удалось, а автомобиль позднее был найден в соседнем регионе.

Угнанный еще в 2017 году японский внедорожник обнаружили с разрезанным кузовом и в неподобающем состоянии. Мужчине от него остался лишь автокредит.

Машину угнали прямо с парковки торгового центра. Принимать заявление по факту пропажи в полиции отказались, ссылаясь на якобы отсутствие факта хищения на записях с камер наблюдения ТЦ. После этого владельца захотели привлечь к уголовной ответственности за ложный донос. От года исправительных работ его спасли сроки исковой давности.

Адвокат пострадавшего заявил, что автомобиль попал в поле зрения камер фиксации уже в момент, когда пересекал границу. Владелец продолжал исправно платить кредит и получать по почте штрафы за нарушения, осуществленные ворами. При этом, угнанное авто видели даже знакомые владельца и делали его фотографии. Реакции правоохранительных органов не последовало.

Судьбу владельца предстоит решить экспертизе, которая должна определить, действительно ли обнаруженные части автомобиля принадлежали ему. В случае «реабилитации» автолюбитель получит положенную страховку. Но она не компенсирует сумму свыше пяти миллионов рублей, которую он уже успел уплатить за штрафы, судебные издержки и автокредит.

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