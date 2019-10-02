В валенках и одеялах: коммунальщики на Урале оставили без отопления ветерана Войны

В Златоусте по вине коммунальных служб замерзает ветеран Великой Отечественной войны, причем никаких долгов у пенсионерки нет.

Теплоснабжающая организация посчитала, что ремонт трубы, которая подводит тепло к частному дому, обойдется слишком дорого, и не отремонтировала ее до наступления холодов. Сейчас в комнатах температура не поднимается выше 13-ти градусов, и Сайма Шайяхметова, чтобы хоть как-то согреться, кутается в платок, валенки и два одеяла.

Тепла нет еще в шести домах по одной улице. Их жители обратились в прокуратуру, после чего чиновники пообещали заменить теплотрассу.

«У меня труба замерзнет, вода замерзнет там. Такой холод! У меня ведь грелка здесь - она поможет разве? Она не поможет!» - сказала Сайма Шайяхметова.

На время ремонта чиновники предложили ветерану переехать в общежитие, но она отказалась. Впереди у нее еще, как минимум, одна холодная неделя, за которую тепло пообещали вернуть в дома.