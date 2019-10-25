«Нафтогаз» сообщил об аресте активов «дочки» «Газпрома» в Нидерландах

Окружной суд Амстердама удовлетворил иск государственной компании «Нафтогаз Украина» об аресте активов дочерней компании «Газпрома» South Stream Transport B.V. («Южный поток») в Нидерландах. Решение вступило в силу с 23 октября, сообщили в «Нафтогазе».

Исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко заявил, что таким образом удалось воспрепятствовать «Южному потоку» передать акции своей «дочке».

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" о передаче этих акций компании ООО "Трансгаз Краснодар" за один день до того, как суд начал заморозку активов "Газпрома"», - написал он своей странице в Facebook.

Компания South Stream Transport создана для разработки и строительства морского газопровода «Южный поток». После отмены проекта в 2014 году компания начала планировать прокладку трубопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря из России в Турцию.

С лета прошлого года «Нафтогаз» пытается взыскать с «Газпрома» 2,56 миллиарда рублей по решению Стокгольмского арбитража через арест активов. Ранее суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» на принудительное исполнение решений арбитража в Стокгольме.