В Харькове убили свидетеля по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Вороненкова

На Украине погиб один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Он был убит в результате перестрелки в Шевченковском районе Харькова.

Погибший Владимир Борох сначала проходил по делу в качестве подозреваемого, но позже получил статус свидетеля. Следствие не собрало достаточного количества доказательств его причастности к убийству. В качестве свидетеля Борох также не сообщил ничего важного.

Киевская прокуратура инициировала проверку по факту возможной связи перестрелки в Харькове непосредственно с убийством Вороненкова. Об этом сообщает «Украинская правда».

Напомним, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. Осенью 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства стал бизнесмен Владимир Тюрин, бывший гражданский супруг Марии Максаковой. Певица позднее заявила, что он не имеет никакого отношения к случившемуся.