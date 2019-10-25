Мотострелки СФ провели масштабные учения в Заполярье

Арктические мотострелки Северного флота провели учения на полигоне Алакуртти в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Арктические мотострелки продемонстрировали свои знания и умения, отработали действия подразделений при выходе в районы сосредоточения, подготовке и ведении оборонительного и наступательного боя», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем отмечено, что военнослужащие провели стрельбы из разных видов стрелкового оружия. Огонь велся в том числе по движущимся целям, как днем, так и ночью.

Водители гусеничной техники отработали преодоление сложных участков маневрирования, прохождение колейного моста, противотанкового рва.

Кроме того, военнослужащие-мотострелки продемонстрировали свою подготовленность в тактике, которая включает в себя изучение теории боя, вооружения, а также совершенствование умений и навыков в ведении боевых действий.