Молодые энтузиасты: в России отмечают юбилей создания студотрядов

В Москве открылся Всероссийский слет студенческих отрядов. В этом году движению исполняется 60 лет. Отпраздновать это событие в столицу съезжаются гости из разных регионов России, стран СНГ и Балтии, а это больше шести тысяч человек.

Первый поезд встречали на Казанском вокзале с оркестром. Именно здесь движению дали старт: в 1959 году 300 студентов МГУ отправились покорять целину. С тех пор такие поездки стали традицией.

Стройотряды принимали участие в самых грандиозных проектах - БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС, КамАз, и сегодня в движении состоят десятки тысяч молодых людей по всей стране.

В честь юбилея - большой праздник и на площади рядом с главным корпусом МГУ на Воробьевых горах. Здесь заложили памятную каменную плиту, а студенты исполнили знаменитые песни времен расцвета движения стройотрядов.