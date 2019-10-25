В Кремле заявили о продолжении переговоров с Белоруссией по теме кредитования на $600 миллионов

В Кремле заявили о продолжении переговоров с Белоруссией на тему кредита на 600 миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, диалог ведется, несмотря на заявления белорусской стороны об отсутствии необходимости в средствах. Песков отметил, что контакты с Минском продолжаются и это лишь вопрос взаимовыгодных условий кредита.

По поводу сообщений о переговорах Белоруссии и Китая на аналогичную тему представитель Кремля ничего заявить не смог. Однако Песков отметил, что в случае, если они имеют место, это является правом белорусской стороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад предпринимает попытки расколоть российско-белорусские отношения. По его словам, там ведется масштабная информационная кампания с целью дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности.