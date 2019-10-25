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В Сибири запущено строительство уникального предприятия по нефтепереработке

Мария Осипова
17:39 25.10.2019
Реализация проекта позволит решить проблему зависимости российских нефтяников от поставок зарубежных катализаторов для переработки сырья.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Газпром нефть

В России началось строительство первого завода по производству катализаторов, необходимых для нефтепереработки. Современное предприятие появится в Омске, а его продукция позволит не просто заменить импортный аналог, но и выйти на внешний рынок.

Отечественные катализаторы не только ускорят процесс переработки черного золота, но и позволят быстрее перейти на производство экологичного топлива Евро-5.

В основе нового завода «Газпром-нефти», который будет производить катализаторы для переработки черного золота, современные технологии. Без этого вещества создание различных видов автомобильного топлива, которым все мы пользуемся, просто невозможно.

«Это важный проект не только для нашей компании, но и в целом для нефтяной отрасли России, поскольку он помогает решить проблему зависимости от поставок зарубежных катализаторов», - рассказывает председатель правления «Газпром-нефти» Александр Дюков.

А зависимость эта довольно серьезная: из-за рубежа привозят от 70 до 100 процентов необходимого для переработки нефти вещества - количество связано с типом катализаторов. Разноцветные гранулы могут быть серого, зеленого, синего цветов, все зависит от продукта, который нужно получить, - дизель или бензин. Это и есть тот самый катализатор. Он абсолютно безопасен и состоит из силикатной глины с добавками. В специальных колоннах осуществляется закрытый цикл нефтепереработки, катализатор засыпают прямо в аппарат, причем на тонну нефти его нужно порядка 50 килограммов.

В небольшом количестве гранулы поступают в перерабатываемый поток постоянно, как порошок в стиральную машину. Катализаторы ускоряют процесс переработки, очищают сырье и позволяют использовать нефть до самой последний капли - без отходов. При этом значительно сокращается выделение вредных веществ в окружающую среду.

«Мы заинтересованы в этом. Чем больше у нас обновленного и нового производства, тем более экономичное оборудование и ситуацию в целом мы получаем», - уверена руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Здесь все полностью отечественное - сырье, оборудование и разработка технологий производства этих наноструктурированных частиц. Их идеальную формулу в научных лабораториях создавали российские ученые. И главный вопрос даже не в импортозамещении, а в импортоопережении.

«Наши технологии, которые сегодня есть, в том числе и по катализаторам, они лучшие, уверенность в этом есть. У нас огромный экспортный потенциал, особенно у регионов Сибири», - напоминает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Объем производства катализатора позволит не только обеспечить потребность российской нефтепереработки в этом продукте, но и поставлять его на нефтеперерабатывающие заводы - стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Строительство нового комплекса пройдет в рекордные сроки, и работу завод начнет уже в 2021 году.

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