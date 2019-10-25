В Макгрегора запустили бутылкой в Москве: видео

Боец смешанных единоборств Коннор Макгрегор едва не пострадал во время встречи с журналистами в московском отеле. Неизвестный мужчина запустил в спортсмена бутылкой.

Видео инцидента появилось в социальной сети Insatgram. На нем запечатлено, как Макгрегор ловко укорачиваются от запущенной в него бутылки. После этого нападавшего, который выкрикивает фразы на английском, выводят из зала охранники.

Макгрегор остановился в Москве в отеле «Ритц-Карлтон». После пресс-конференции бойца, где он назвал своего соперника Хабиба Нурмагомедова трусом, возле гостиницы собрались несколько десятков поклонников последнего. Их возмутили нелицеприятные высказывания в адрес кумира.