В массовом ДТП в Москве столкнулись автобус и шесть автомобилей

В Москве произошло массовое ДТП с участием автобуса и шести легковых автомобилей. В ГИБДД по Москве «Звезде» подтвердили, что столкновение произошло на Производственной улице.

В результате ДТП некоторые автомобили оказались развернуты против движения. Три полосы проезжей части по направлению в область перекрыты. По предварительным данным ведомства, виновником стал один из водителей легкового автомобиля.

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Сообщается, что в результате ДТП есть один погибший и один пострадавший. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливается. На месте работают экстренные службы города.