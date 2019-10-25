Бутину после отбытия наказания перевели в иммиграционную тюрьму

Осужденная ранее в США россиянка Мария Бутина переведена после отбытия наказания в иммиграционную тюрьму в штате Флорида. Данное действие необходимо в рамках осуществления процесса ее депортации в Россию.

Как сообщает Иммиграционная служба США, отправиться домой Бутина должна в субботу, 26 октября. Документы об освобождении и депортации она уже подписала ранее. Мерой ограничения, которую может применить американское правительство в отношении россиянки после освобождения, способен стать запрет на въезд на территорию США сроком на пять, десять или 20 лет или пожизненно.

Напомним, ранее Бутину осудили в США за якобы незаконную работу в пользу правительства России и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Освободить ее должны были в ноябре, однако всем заключенным предоставили десятидневную амнистию.