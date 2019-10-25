Дания одобрила строительство участка трубопровода-конкурента «Северного потока - 2»

Власти Дании выдали разрешение на строительство двух участков трубопровода Baltic Pipe, который считается польским конкурентом «Северного потока - 2». Оба пройдут по дну Балтийского моря, их общая протяженность составит почти 300 километров.

Министерство климата и энергетики выдало два решения по морскому трубопроводу: одно для GAZ-SYSTEM SA - польского оператора газотранспортной системы, второе для Energinet - датского национального оператора транспортировки газа и электричества.

Проект Baltic Pipe реализуется с опережением плана, говорится на его официальном сайте. Первый этап запланирован на декабрь 2019 года.

Идея построить альтернативный «Северному потоку - 2» газопровод пришла польским политикам в 2018 году. Предполагается, что он будет проходить из Дании в Польшу. Эксперты утверждают, что реализовать проект не удастся без согласования с российским «Газпромом».