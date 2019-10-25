Спецпроект «Взвод»: какие испытания ожидают участников финального этапа эксперимента по доподготовке офицеров

На полигоне Раевский в Краснодарском крае тридцать лейтенантов, отобранных по всей России, готовятся к решающим испытаниям уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава.

Увести у противника квадроцикл, захватить армейский грузовик или броневик «Тигр» - лишь малая часть заданий, которые предстоит выполнить претендентам. Вместе с ними испытания проходит и съемочная группа «Звезды». Отснятый материал объединен в специальный проект, получивший название «Взвод».

«Звезда» покажет финальный этап этого спецпроекта. Не пропустите премьеру на нашем телеканале совсем скоро.

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.