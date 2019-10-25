Шнуров заявил о бесполезности чтения в современной жизни

Музыкант Сергей Шнуров полагает, что молодежь в современной России бесполезно заставлять читать. Своим мнением он поделился на заседании Общественного совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

По словам Шнурова, в России книги всегда читало немного людей - «элита, процента два», а если брать всю планету - еще меньше.

«Зачем читать? Человеку молодому нужно объяснить - зачем… Русский человек с текстом встречается в трех случаях: в виде инструкции, в виде повестки и в виде объяснительной. Больше он к тексту не имеет никакого отношения», - отметил музыкант.

В социальных сетях, отметил он, молодежь учится обходиться без текста - его заменяют эмодзи.

«Можно уже без текста собственную эмоцию выразить. Для этого не нужны глаголы, для этого не нужны прилагательные, для этого нужна мордочка...» - пояснил Шнуров.

Он добавил, что «феномен чтения» сам по себе ничего не дает людям, нужны «мысли и смыслы». При этом он подчеркнул, что современная реальность - это «время потерянных смыслов».