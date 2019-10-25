Лавров не одобрил вариант международного контроля в Сирии с участием НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что в идее международного контроля в Сирии с участием НАТО нет ничего хорошего. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

По словам российского министра, впервые о подобной инициативе заговорил министр обороны Германии, но на тот момент она не нашла поддержки. Вслед за ним генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе есть те, кто также выступает против создания в САР международной зоны безопасности, но есть и те, кто выступает за.

«Если речь шла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то, конечно, эта идея ничего хорошего в себе не таит, и не нужно от добра искать добра», - заявил Лавров.

Он также добавил, что в данный момент необходимо исполнять условия договоренностей, достигнутых Россией и Турцией по выводу курдских формирований.

Напомним, идею о создании международной зоны безопасности в Сирии обсудят министры обороны стран НАТО во время ряда встреч в Брюсселе 24 и 25 октября. Несмотря на то что Североатлантический альянс никоим образом не участвует в курдско-турецком вопросе, операция «Источник мира» спровоцировала напряженность в отношениях с его союзником США и вызвала недовольство стран Евросоюза.