В ЛНР назвали число погибших за годы войны в Донбассе

За время конфликта на востоке Украины в Луганской народной республике погибли более 1,8 тысяч мирных граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

«Только по задокументированным и подтвержденным данным установлена гибель 31 ребенка и около 1,8 тысячи мирных граждан, около 1,7 тысячи жителей получили ранения различной степени тяжести», - информирует ведомство.

В МГБ ЛНР отметили, что ВСУ в нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения продолжают обстреливать жилые дома, а также лечебные учреждения, учебные заведения и инфраструктурные объекты республики.

В сообщении министерства также сказано, что для сбора доказательств военных преступлений украинской стороны в период с 2014 по 2016 год проводится работа по приему обращений граждан, пострадавших в результате агрессии Киева.