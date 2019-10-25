На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

На место трагического инцидента с военнослужащими в Читинском районе Забайкальского края вылетела специальная комиссия Министерства обороны России во главе с замминистра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым.

По данным оборонного ведомства, при инциденте погибли восемь сослуживцев открывшего стрельбу, еще двоих он ранил. Пострадавших своевременно доставили в госпиталь и оказали неотложную помощь. Угроза их жизни отсутствует.

Двадцать пятого октября военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. По предварительным данным, причиной произошедшего стал нервный срыв военнослужащего, не связанный со службой.