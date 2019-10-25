Отец Бутиной рассказал о ее планах после выхода из тюрьмы

После заключения в американской тюрьме россиянке Марии Бутиной потребуются социализация и восстановление в физическом плане. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.

Он отметил, что сразу после возвращения девушке нужно будет «прийти в себя», так как каждый день лишения свободы - «тяжелая психологическая травма».

«Ей здесь создан определенный уют, возможность поработать с компьютером и отдохнуть. Посмотреть телевизор, российские каналы», - сказал Бутин в интервью RT.

При этом он добавил, что в тюрьме его дочь не теряла силы духа и постоянно поддерживала физическую форму - приседала и отжималась.

Бутин выразил надежду, что Мария будет востребована в профессиональном плане, так как у нее три высших образования: два российских и одно зарубежное.

«Она хочет жить и работать на родине - это вообще без вариантов. Я уверен, что ее деятельность будет связана с Россией. Все, что она делала до этого, было на пользу стране», - подчеркнул он.

Марию Бутину осудили в США за незаконную работу в пользу Правительства России и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Девушку должны были освободить в ноябре, однако всем заключенным была предоставлена десятидневная амнистия. Таким образом, Бутина 25 октября выйдет на свободу, а утром 26 октября ее должны депортировать на родину.