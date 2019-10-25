Хакеры взломали роботизированную обслугу отеля в Японии
Злоумышленники собирали личную информацию о постояльцах, за которыми неотступно следили при помощи роботов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Японии в центре скандала оказался отель, владельцы которого очень гордились тем, что постояльцев обслуживают только роботы. Выяснилось, что электронную прислугу взломали хакеры. При этом портье, администраторы, официанты и горничные оснащены видеокамерами, так что преступники могли следить за каждым движением постояльцев, в том числе в номерах.
Сколько именно личных данных и какого содержания утекло в Сеть, пока не известно. Владельцы отеля уже принесли публичные извинения и пообещали обновить взломанных роботов.