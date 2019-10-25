В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о найденных в грузовике 39 трупах

В Британии задержаны лица, подозреваемые в убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике несколькими днями ранее. Ими оказались 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона. Они подозреваются в торговле людьми.

Ранее также был задержан 25-летний выходец из Ирландии, водитель грузовика, в котором обнаружили людей. Таким образом, на настоящий момент количество фигурантов дела достигло трех человек. Об этом сообщает Sky News.

Напомним, в графстве Эссекс, находящемся к востоку от Лондона, был обнаружен грузовик, в прицепе которого были тела 39 человек. По предварительным данным, грузовик прибыл из Болгарии. Как люди оказались в грузовике и почему не выжили, выясняет полиция.