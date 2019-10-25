В России могут начать штрафовать за превышение скорости на 10-20 км/ч
Инициативу до декабря этого года оценят в министерстве внутренних дел.
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В России проработают вопрос о введении штрафных санкций за превышение скорости на 10-20 километров в час. Такое поручение министерству внутренних дел страны дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вопрос обсуждался на совещании под руководством главы правительства в Екатеринбурге. Предоставить готовый доклад исполнители должны до декабря этого года.
В стране уже шесть лет не штрафуют за превышение скорости менее чем на 20 километров в час, напоминает сайт «Комсомольской правды». Вопрос о пересмотре этого правила поднимался неоднократно. Так, предлагалось уменьшить порог до десяти километров в час в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.