Бундестаг отклонил предложения оппозиционных немецких партий по отмене санкций в отношении России. На повестке дня обсуждались два основных вопроса: разрядка отношений с Москвой и отмена санкций, а также новая политика кооперации вместо конфронтации.

В первом случае парламентарии рекомендовали официальному Берлину вести более активную политику в ЕС с тем, чтобы экономические ограничения в отношении России больше не продлевались. Во втором - рассматривались различные варианты сотрудничества в тех или иных отраслях экономики между двумя столицами. В результате голосования оба вопроса были отклонены большинством депутатов.

Комментируя это решение, член фракции «Левые» Клаус Эрнст заявил, что санкции уже действуют на протяжении пяти лет, но до сих пор не оказали на политику Кремля никакого влияния, в отличие от европейской экономики, потери которой, согласно исследованиям Кильского института, составили 300 миллиардов долларов.

«Только в Германии потери составляют 770 миллионов долларов в месяц. Мы больше всего негативно затронуты этими санкциями. Из-за них Россия занимается импортозамещением, и это не краткосрочное развитие, это будет длиться долго, и мы в долгосрочном периоде лишаем немецкие предприятия российского рынка», - цитирует РИА Новости заявление Эрнста.

Депутат заявил, что критика санкционной политики Евросоюза будет только нарастать вне зависимости от того, как долго режим ограничений будет действовать. Сославшись на данные опроса DPA, Эрнст отметил, что только 23% немцев поддерживают Брюссель в его стремлении ограничить торговлю с Москвой.

С ним согласился представитель коалиции Николас Лебель из фракции ХДС/ХСС, который выступил за качественно иной формат взаимодействия с российскими властями.

«Германии и Европе нужна своя стратегия по отношениям с Россией, которая опирается на диалог, а не на максимальное давление, как это делают наши американские коллеги. Мы не можем сегодня сказать, что эта стратегия США принесла особые плоды. Наоборот, имеется дальнейшая эскалация», - считает он.

Ранее стало известно, что оппозиционно настроенные политики обратились к федеральному правительству Германии с требованием избавиться от военнослужащих США на территории страны. По их мнению, Вашингтон использует контингент для наращивания напряженности в отношениях с Россией.