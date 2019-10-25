Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банк России понизил ключевую ставку четвертый раз за год

Ивана Живкович
14:30 25.10.2019
Снижение составило 50 базисных пунктов, до 6,5%.
Банк России понизил ключевую ставку четвертый раз за год
© Фото: Moscow-life, flickr

Банк России в пятницу, 25 октября, сократил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Произошло это уже четвертый раз, но так существенно впервые. До этого ЦБ трижды снижал ставку на 25 базисных пунктов.

Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря уменьшению инфляции и замедлению экономического роста. Сильное давление на инфляцию оказывает сдержанный спрос, который, по мнению экспертов ЦБ, связан с отставанием в финансировании бюджетных расходов.

Одновременно со снижением ставки Центробанк обновил прогноз по инфляции, понизив ее за 2019 год с 4-4,5% до 3,2-3,7%.

Прогноз по экономике России регулятор оставил без изменений.

«Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов», - отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Все это, а также снижение доходностей облигаций федерального займа отметили в Банке России, создает условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок на рынке.

При этом ЦБ отмечает рост кредитования реального сектора, хоть и напоминает, что с июня годовой темп прироста кредитов физическим лицам замедлился после резкого увеличения в начале 2019 года.

Следующее решение по ключевой ставке будут принимать 13 декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата25.10.2019, 13:33
Сербское небо под защитой: видео выгрузки С-400 и «Панцирей-С»
Дата25.10.2019, 00:24
«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата24.10.2019, 15:39
Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:30 В стране и мире
Банк России понизил ключевую ставку четвертый раз за год
14:20 В стране и мире
Видео
Правозащитник рассказал о «подводных камнях» в вопросе возвращения Бутиной
14:19 В стране и мире
В Кремле оценили перспективы военно-технического сотрудничества с ЦАР
13:59 Армия
РФ и Белоруссия проведут более 100 военных мероприятий в 2020 году
13:57 В стране и мире
В Крыму высадят уникальное дерево-мутант
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Израиле нашли подземные тоннели тамплиеров
Британский турист сделал страшную находку в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
Видео
Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве: видео
Названы продукты, приводящие к инсульту
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.