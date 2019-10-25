Банк России понизил ключевую ставку четвертый раз за год

Банк России в пятницу, 25 октября, сократил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Произошло это уже четвертый раз, но так существенно впервые. До этого ЦБ трижды снижал ставку на 25 базисных пунктов.

Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным благодаря уменьшению инфляции и замедлению экономического роста. Сильное давление на инфляцию оказывает сдержанный спрос, который, по мнению экспертов ЦБ, связан с отставанием в финансировании бюджетных расходов.

Одновременно со снижением ставки Центробанк обновил прогноз по инфляции, понизив ее за 2019 год с 4-4,5% до 3,2-3,7%.

Прогноз по экономике России регулятор оставил без изменений.

«Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов», - отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Все это, а также снижение доходностей облигаций федерального займа отметили в Банке России, создает условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок на рынке.

При этом ЦБ отмечает рост кредитования реального сектора, хоть и напоминает, что с июня годовой темп прироста кредитов физическим лицам замедлился после резкого увеличения в начале 2019 года.

Следующее решение по ключевой ставке будут принимать 13 декабря.