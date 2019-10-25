В Кремле заявили, что ситуация в зоне турецкой операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной

Ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии после заключения меморандума между Россией и Турцией не может стать в одночасье идеальной, сейчас идет развертывание сил в очерченных документом зонах, это позитивно и свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Происходит развертывание наших сил и средств, а также сил и средств сирийских пограничников в очерченных зонах, что само по себе является позитивным фактом и говорит о том, что в русле достигнутых договоренностей и закрепленных в меморандуме договоренностей ведется конкретная работа», - сказал Песков.

Во время переговоров Путина и Эрдогана 22 октября был подписан меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы. Удалось избежать потенциальной «взрывоопасной» ситуации: курды заявляли о том, что их перемещение на север Сирии не позволяет им сдерживать силы ИГИЛ* на юге.

Изначально курдам помогали США. Но они оставили свою военную базу, как только Турция пошла в наступление. Отныне там будут базироваться военная полиция России и пограничные подразделения Сирии. Это означает, что военная операция «Источник мира» прекращена.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что российские подразделения помогут также и в контроле за возможным усилением террористических формирований, которое может возникнуть из-за отвода курдов. По его словам, в данном вопросе присутствует проблема: возвращение боевиков из Сирии на родину серьезнее, чем может показаться, так как не урегулировано международным правом. Неясно, в каком правовом статусе боевики могут вернуться - эмигрантов или террористов.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ