Правозащитник рассказал о «подводных камнях» в вопросе возвращения Бутиной

Гражданка РФ Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев по обвинению в якобы незаконной работе на Правительство РФ, прилетит в Москву в субботу, 26 октября. Эту информацию российскому посольству предоставил Госдеп. Однако существуют опасения, что могут возникнуть некоторые затруднения при возвращении девушки, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«Главное, чтобы она вернулась и не было никаких законодательных, нормативных или иных претензий в ее отношении. Мы этого боимся и ожидаем каких-то ответов с той стороны», - подчеркнул он.

По его словам, российская сторона настроена оптимистично, однако нельзя исключать со стороны США подвохов.

«Зная американскую сторону и наших коллег из Минюста США, можно ожидать любых подводных камней. Мы оптимистичны в своих прогнозах, но также ожидаем каких-то конкретных действий», - отметил он.

Ранее стало известно, что Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и на депортацию в РФ. Об этом россиянка сообщила в телефонном разговоре своему официальному представителю в Москве Александру Ионову в среду, 23 октября.