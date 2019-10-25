В Кремле оценили перспективы военно-технического сотрудничества с ЦАР

Вопрос поставок вооружения в Центральноафриканскую Республику и военно-техническое сотрудничество в целом были на повестке дня и поднимались на переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадера.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности дополнительных поставок оружия африканскому государству. При этом тема создания российской военной базы на территории ЦАР не поднималась, добавил представитель Кремля.

Переговоры Путина и Туадера состоялись в Сочи в рамках форума и саммита «Россия - Африка». Глава ЦАР выразил надежду, что Москва продолжит поставлять оружие республике. Путин, в свою очередь, пообещал коллеге помочь в стабилизации ситуации в его стране.

Кроме того, лидеры в ходе переговоров обсудили расследование убийства российских журналистов на территории страны. В соответствии с достигнутыми договоренностями оно будет продолжаться до момента установления виновных лиц.