В Крыму высадят уникальное дерево-мутант

У здания Медицинской академии Крымского федерального университета будет расти уникальное дерево-мутант вида «айлант величайший». Растение, которое обнаружили в 2018 году, высадят в пятницу, 25 октября.

Айлант был завезен в Россию из Китая в середине XVIII века. Дерево является декоративным и в высоту может достигать 10-15 метров. До последнего времени в мире насчитывалось всего три вида айланта.

В прошлом году доктор биологических наук профессор КФУ Константин Ефетов случайно обнаружил новый, до этого неизвестный сорт.

© Пресс-служба КФУ

Отличается он тем, что на его листьях есть белые узоры, которые, по словам ученого, вызваны нарушением синтеза пигмента хлорофилла. Такая мутация, считает Ефетов, связана с экологией.

© Пресс-служба КФУ

Биолог вместе с ботаником Андреем Еной наблюдали за уникальным экземпляром в течение года. Они присвоили айланту новое название - «Альбина» (от лат. «albus» - «белый»). Ученые направили документы на регистрацию нового сорта в мировую базу США.