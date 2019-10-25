В Крыму высадят уникальное дерево-мутант
У здания Медицинской академии Крымского федерального университета будет расти уникальное дерево-мутант вида «айлант величайший». Растение, которое обнаружили в 2018 году, высадят в пятницу, 25 октября.
Айлант был завезен в Россию из Китая в середине XVIII века. Дерево является декоративным и в высоту может достигать 10-15 метров. До последнего времени в мире насчитывалось всего три вида айланта.
В прошлом году доктор биологических наук профессор КФУ Константин Ефетов случайно обнаружил новый, до этого неизвестный сорт.
Отличается он тем, что на его листьях есть белые узоры, которые, по словам ученого, вызваны нарушением синтеза пигмента хлорофилла. Такая мутация, считает Ефетов, связана с экологией.
Биолог вместе с ботаником Андреем Еной наблюдали за уникальным экземпляром в течение года. Они присвоили айланту новое название - «Альбина» (от лат. «albus» - «белый»). Ученые направили документы на регистрацию нового сорта в мировую базу США.