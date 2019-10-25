Шойгу: Россия и Белоруссия будут развивать совместные системы ПВО и РЭБ

Белоруссия и Россия продолжают работы по совместным системам радиоэлектронной борьбы и ПВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

«На сегодняшнем заседании приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, объединенной системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО России и Беларуси», - сказал министр.

Он также отметил, что Россия планирует продолжать привлекать белорусских военнослужащих к российским межведомственным тренировкам. На этих учениях в том числе отрабатывается применение средств РЭБ и радиотехнического контроля.

По словам министра, обстановка на западном стратегическом направлении «остается напряженной», в том числе потому, что НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе.

«В дополнение к развернутому в Румынии комплексу противоракетной обороны США аналогичная система создается в Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности», - сказал Шойгу.

При этом, отметил он, «Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России».

Министр также заявил, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ради сдерживания России и Китая.