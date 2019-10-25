Шойгу подарил белорусскому коллеге альбом с документами об освобождении республики

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу подарил своему белорусскому коллеге Андрею Равкову альбом с рассекреченными документами об освобождении Минска и проведении операции «Багратион» в 1944 году.

«Там много интересного. В том числе то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы», - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны РФ вручил подарок во время заседания совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.

В частности, альбом содержит документы из фонда Центрального архива Минобороны РФ, рассекреченные к 75-летию освобождения Минска от германских захватчиков. Среди них - директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы того времени. Также в альбоме есть ранее неизвестные широкой общественности эпизоды операции Красной армии «Багратион».

Документы в альбоме посвящены тщательной подготовке к проведению Минской операции, благодаря которой белорусская столица была освобождена раньше определенных сроков. Кроме того, материалы рассказывают о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Ранее Шойгу перед заседанием совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ осмотрел вместе с Равковым экспозицию, посвященную операции «Багратион».