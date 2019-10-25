Офицер ВМС США рассказал подробности встречи с «НЛО»

Офицер Военно-морского флота США Джейсон Тернер, который несколько лет назад стал свидетелем столкновения американского военного корабля с «НЛО», заявил, что при ближайшем рассмотрении ролика, в котором был запечатлен «корабль», можно разглядеть необычные детали.

В частности, по словам американского военнослужащего, с «тарелки» видны спускающиеся «ноги».

«Форма объекта была странной и снизу имела некие выступающие предметы. Это определенно были ноги. Они продолговатые», - сказал он.

Мужчина отметил, что «НЛО» якобы подвергает риску военных США и жителей страны, поскольку «намного превосходит американские возможности», сообщает The Daily Star.

В 2017 году стало известно, что два истребителя Super Hornets F/A-18F, состоявшие на вооружении Военно-морского флота США, обнаружили в Тихом океане «неопознанный объект», который двигался с необычайно высокой скоростью. Инцидент произошел еще в 2004 году.

Тогда к пилотам по рации обратился оператор ракетного крейсера Prinston, который приказал отследить неопознанный объект, периодически появлявшийся на высоте 24 километра, затем снижавшийся до шести километров над океаном и пропадавший. Когда истребители прибыли в указанную точку, то увидели след в океане: волны разбивались о нечто большое, при этом над этим местом на высоте 15 метров якобы висел овальный объект длиной около 12 метров, который «хаотично перемещался из стороны в сторону».