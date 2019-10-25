Корабли НАТО вошли в порт Батуми
Экипажи боевых кораблей проведут совместные учения с сотрудниками береговой охраны Грузии.
© Фото: NATO MaritimeCommand, twitter
Два боевых корабля НАТО вошли в порт Батуми в Грузии. Корабли входят во Вторую постоянную противоминную группировку Североатлантического альянса. Возглавляет это подразделение капитан Алессандро Фальконе.
Судно ITS Vesuvio из Италии и турецкий корабль TCG Amasra сменили в Батуми американский ракетный эсминец USS Porter, который покинул порт, сообщает грузинский Первый канал на своем официальном сайте.
В рамках визита запланирован перечень совместных военных учений натовских кораблей и сотрудников грузинской береговой охраны.