В посольстве РФ в США сообщили дату прилета Бутиной в Москву

Гражданка РФ Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев по обвинению в незаконной работе на правительство РФ, прилетит в Москву 26 октября. Эту информацию российскому посольству предоставил Госдеп.

«25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву. Прибытие – утром 26 октября», - говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил, что на данный момент в дипмиссии больше не обладают никакой информацией. Он пожелал Бутиной «скорейшего воссоединения с родными и близкими», а также быстрого восстановления сил после «выпавших на ее долю нелегких испытаний».

Ранее стало известно, что Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и на депортацию в Россию. Об этом россиянка сообщила в телефонном разговоре своему официальному представителю в Москве Александру Ионову в среду, 23 октября.