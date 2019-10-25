США направляют дополнительные силы в Сирию

Пентагон принял решение направить дополнительные силы на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от террористов «Исламского государства»*. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы американского военного ведомства.

Согласно документу, Вооруженные силы Соединенных Штатов «укрепляют свои позиции - в координации с партнерами по СДС (коалиция «Силы демократической Сирии» - прим. ред.) - дополнительными военными силами и средствами с целью недопущения возвращения этих нефтяных месторождений в руки ИГИЛ* или иных дестабилизирующих субъектов».

Напомним, 7 октября США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция проводила военную операцию «Источник мира». Позже в Пентагоне заявили, что часть американских вооруженных сил должна все же остаться на этих территориях для защиты нефтяных месторождений от террористов ИГ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ; ИГ) – террористическая операция, запрещена в РФ