В Грозном задержали еще одного участника массовой перестрелки под Ростовом

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек. Инцидент произошел на хуторе Чернозубов в Орловском районе.

Как уточняется в пресс-релизе МВД по республике, участник конфликта был доставлен в полицию.

«Мужчина 1974 года рождения находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - говорится в сообщении.

Сотрудники УУР МВД по республике уже опросили задержанного, он был передан правоохранителям из Ростовской области, уточняет «360».

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Василия Дакишвили. Он подозревается по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов. Следователи не исключают, что он мог стать организатором ЧП.

Инцидент случился 22 октября: на животноводческой точке произошел конфликт, участниками которого стали местные жители. Причиной тому стал выпас скота. В результате началась перестрелка: погибли пять человек, еще двое были экстренно госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».