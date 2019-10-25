В Израиле нашли подземные тоннели тамплиеров

В израильском древнем городе Акко на берегу Средиземного моря археологи обнаружили скрытые под землей тоннели, которые были построены в Израиле воинами-монахами тамплиерами. Об этом сообщает National Geographic.

По оценкам ученых, находке не менее 800 лет. Обнаружить подземные ходы удалось с помощью технологии дистанционного зондирования LiDAR. Ее суть заключается в следующем: специальный лазер «стреляет» по нужному объекту, после чего отраженный свет анализируется. Затем на основании полученных данных выстраивается трехмерная модель местности.

Ученые уверены, найденные тоннели могли служить последним прибежищем рыцарей-тамплиеров, и именно здесь, скорее всего, хранятся их сокровища. Чтобы убедиться в этом, археологам предстоит провести в этой местности масштабные раскопки.

Рыцарский религиозно-военный орден тамплиеров был основан в 1119 году и действовал вплоть до 1312-го. Его воины участвовали в крестовых походах и носили характерные белые мантии с красным крестом.

Ранее в Израиле была обнаружена древнейшая мостовая, которая, как считают археологи, была построена при Понтии Пилате.