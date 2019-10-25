Шойгу осмотрел с белорусским коллегой экспозицию, посвященную операции «Багратион»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перед заседанием совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России осмотрел вместе со своим белорусским коллегой Андреем Равковым экспозицию, посвященную операции «Багратион».

На экспозиции был представлен в том числе мундир маршала бронетанковых войск Олега Лосика, который получил звезду Героя СССР за эту операцию.

Третьего июля 1944 года на рассвете под командованием молодого полковника Олега Лосика 4-я гвардейская танковая бригада 2-го гвардейского танкового корпуса первая ворвалась в столицу Белорусской ССР город Минск.

На выставке также были представлены архивные документы, в том числе Указ о присвоению Лосику звания героя Советского Союза, который был подписан на следующий день, 4 июля 1944 года.