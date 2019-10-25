«Дорога памяти»: Ирина Антонова рассказала о работе медсестрой в годы Великой Отечественной войны

Искусствовед, президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова была студенткой, когда началась Великая Отечественная война. Накануне объявления о немецком вторжении в Советский Союз она сдала последний экзамен на первом курсе Института философии, литературы и истории. С 1941 года вуз объединили с МГУ и Антонова стала студенткой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В начале войны она окончила курсы медицинских сестер. Они длились несколько месяцев, и уже с весны 1942 года Антонова стала работать в госпитале на Красной Пресне, параллельно продолжая учебу в институте. В госпиталь поступало множество раненых летчиков, сбитых фашистами под Москвой.

«Я вспоминаю, как первый раз делали операцию мальчику. Ему было примерно столько же лет, сколько мне. И врач мне сказал: "Ну что ты стоишь?! Неси!". Я не могла понять, что нужно нести. А оказалось, он ампутировал ногу, надо было нести ногу. Я не была на фронте, но я видела очень жестокое лицо войны», - рассказала «Звезде» Антонова.

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