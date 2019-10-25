Российский орнитолог объяснила, как орлы едва не сорвали проект по собственной защите

Работающий по проекту охраны и защиты пернатых хищников орнитолог Елена Шнайдер поблагодарила неравнодушных россиян, которые помогли собрать деньги для дальнейшей работы ученых.

Сегодня стало известно, что помеченные специальными мобильными датчиками птицы, разорили орнитологов, отправив ряд сообщений из регионов, в которых мобильная связь дорогая. В результате перерасхода запланированных средств, проект оказался под угрозой.

«Мы приходим на гнездо к орлам и метим птенцов. Потом мы узнаем, по каким коридорам орлы летают и делаем их безопасными, чтобы мы знали, что там, где они летают, им ничего не угрожает. Сейчас они могут врезаться в провода ЛЭП, их может кто-нибудь подстрелить, они могут съесть отравленную приманку для других хищников, которую активно используют фермеры. Опасностей масса и только четкое знание массовых путей миграции орлов помогает сделать их жизнь безопаснее», - объяснила в беседе со «Звездой» Елена Шнайдер.

Ежедневно одна птица отправляет до четырех сообщений, благодаря которым ученые отслеживают ее маршрут. Но во время пролета над Казахстаном, пернатые выбрали путь вдалеке от вышек сотовой связи и все накопленные за полторы тысячи километров перелета сообщения, выслали находясь уже за пределами стран СНГ в зоне роуминга, сетуют зоозащитники.

«Раньше у сотового оператора, услугами которого мы пользовались, были пакетные предложения смс для заграницы. Мы покупали предоплаченные пакеты и могли рассчитывать расходы. С прошлого года оператор эти пакеты отменил и нам пришлось импровизировать. Мы посмотрели, где орлы зимовали в прошлом году, подсчитали возможное количество смс и запланировали определенные средства. Однако, все пошло не так, как планировалось и орлы потратили весь годовой бюджет за девять месяцев», - заявила орнитолог.

Благодаря помощи неравнодушных россиян, которые отправляли на специальный счет пожертвования от 100 рублей и более, за короткий срок удалось собрать 200 тысяч рублей. Львиная доля этой суммы будет потрачена на дальнейшее функционирование проекта с пернатыми хищниками – остальные деньги потратят на другие нужды.