Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружения в Европе и Азии

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совместной коллегии с белорусскими военными заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать причиной гонки вооружения в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул Шойгу.

По его словам, применение односторонних действий с нарушением международного права в настоящее время становится нормой для международных отношений.

Ранее Шойгу объяснил, зачем США вышли из ДРСМД. По его словам, это произошло ради сдерживания России и Китая. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что на фоне восстановления оборонного потенциала России, растущей мощи Китая и расширения военно-технического сотрудничества между странами ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.