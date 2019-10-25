Первый снег в Благовещенске вызвал коллапс на дорогах
Тысячи жителей Благовещенска опоздали на работу из-за транспортного коллапса. В ночь на 25 октября в городе начался снегопад, который не прекратился с наступлением светового дня.
Обильные осадки в виде мокрого снега создали в городе немало проблем. Дорожные службы не успели подготовиться к зиме, которая в этом году наступила раньше, чем обычно.
На проезжей части и тротуарах образовались слякоть и лужи, что спровоцировало множество ДТП.
В аэропорту Благовещенска из-за плохой видимости задержали несколько авиарейсов.
Синоптики прогнозируют, что снег не прекратится в течение всей пятницы, а ночью в городе ожидаются заморозки, из-за которых на дорогах появится сильный гололед.
Власти города напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и особую осторожность в этот период.