Первый снег в Благовещенске вызвал коллапс на дорогах

Тысячи жителей Благовещенска опоздали на работу из-за транспортного коллапса. В ночь на 25 октября в городе начался снегопад, который не прекратился с наступлением светового дня.

Обильные осадки в виде мокрого снега создали в городе немало проблем. Дорожные службы не успели подготовиться к зиме, которая в этом году наступила раньше, чем обычно.

На проезжей части и тротуарах образовались слякоть и лужи, что спровоцировало множество ДТП.

В аэропорту Благовещенска из-за плохой видимости задержали несколько авиарейсов.

Синоптики прогнозируют, что снег не прекратится в течение всей пятницы, а ночью в городе ожидаются заморозки, из-за которых на дорогах появится сильный гололед.

Власти города напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и особую осторожность в этот период.