В Совбезе поручили проверить работу чиновников после наводнений и пожаров в Сибири

Следователи дадут оценку действиям чиновников в связи с природными ЧС на территории Сибири. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Омске.

«Из года в год отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы приводит к нанесению вреда здоровью и гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры», - подчеркнул он.

По его словам, на ликвидацию последствий требуются колоссальные государственные ресурсы и средства. В связи с этим, отметил Патрушев, необходимо коренным образом менять такую ситуацию.

Он подчеркнул, что в 2019 году не удалось предотвратить разрушительные последствия природных явлений в СФО, включая наводнения и лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области.

«Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций», - отметил секретарь Совета безопасности РФ.

Он также обратил внимание глав регионов и профильных федеральных ведомств на необходимость жесткого контроля за соблюдением технических регламентов в данной сфере.

«Особой ревизии должны быть подвержены все без исключения бесхозяйные гидротехнические сооружения», - сказал Патрушев.

В заключение он призвал завершить создание систем вызова экстренных служб по единому номеру 112, а также обеспечить их интеграцию с единой госсистемой предупреждения и ликвидации ЧС.

Поводом стала недавняя трагедия в Красноярском крае. Каскадное обрушение дамб произошло утром 19 октября. Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 17 человек, пятеро пропали без вести. Число пострадавших увеличилось с 16 до 27 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Суд уже взял под стражу начальника артели и мастера участка. По данным следствия, они осознавали всю опасность размещения рабочих в зоне вероятного затопления. Расследованием инцидента в Красноярском крае занимаются следователи СК России.