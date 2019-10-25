Путин не обсуждал с президентом ЦАР создание российской военной базы

Президенты России и Центральноафриканской Республики Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера не обсуждали создание военной базы РФ в африканской стране.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет», - цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Ранее Туадера сообщил, что Банги рассматривает возможность создания в стране российской военной базы. По словам главы африканской республики, военные ведомства ЦАР и РФ работают над этим вопросом.

Переговоры Путина и Туадера состоялись в Сочи в рамках форума и саммита «Россия - Африка». Глава ЦАР выразил надежду, что Москва продолжит поставлять оружие республике. Путин, в свою очередь, пообещал коллеге помочь в стабилизации ситуации в его стране.

Кроме того, лидеры в ходе переговоров обсудили расследование убийства российских журналистов на территории страны. В соответствии с достигнутыми договоренностями оно будет продолжаться до момента установления виновных лиц.