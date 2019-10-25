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Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс рублей

Наталия Майорова
11:28 25.10.2019
Причиной такого огромного долга стали СМС-сообщения, которые ученые получают с установленных на птицах датчиках о перемещении.
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс рублей
© Фото: pixabay

Россияне помогли орнитологам собрать около 100 тысяч рублей для погашения долга за поток смс-сообщений, которые отправила одна из орлиц, улетев на зимовку в Иран. Исследователи получили от нее сотни сообщений, причем стоимость каждой превышает стандартную цену из СМС из-за роуминга. Общая задолженность в результате составила 240 тысяч рублей.

По словам главного редактора журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игоря Карякина, в результате помощи со стороны россиян были оплачены три орла.

«Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги», - добавил он.

Карякин объяснил, что орнитологи снабжают орлов датчиками, чтобы по полученным СМС понять, где находится птица, и отследить траекторию ее перемещения. Таким образом, ученые могут установить места, где птицы останавливаются на ночлег и где зимуют.

«Любых угрожаемых птиц надо отслеживать, так как только знание того, куда и как летают птицы на зимовку, может выявить угрозы, уязвимые места и наладить там охрану», - цитирует эксперта РИА Новости.

Орнитологи в текущем году пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Ранее им удалось снабдить устройствами еще восьмерых пернатых. Но позже Карякин заявил, что птицы отправились на зимовку в Иран и Пакистан, в связи с чем ученым не хватает денег на то, чтобы получать СМС с датчиков и отслеживать пернатых.

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