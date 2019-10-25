Немецкие политики призвали вывести войска США с территории Германии

Военнослужащие США должны быть выведены с территории Германии. С таким требованием к федеральному правительству обратились представители Левой партии, которые направили в бундестаг соответствующее обращение. По мнению парламентариев, американские военнослужащие используются Вашингтоном для наращивания напряженности в отношениях с Россией.

«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряженности в отношениях с Москвой. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасываются с одной американской базы на другую, приближаясь к западной границе России», - говорится в документе, текст которого цитирует RT.

Кроме того, постоянные перемещения военизированных колонн нарушают основные положения «Договора 2+4», который исключает присутствие в восточных федеральных землях иностранных войск и ядерного оружия. Не устраивает немецких депутатов и постоянное наращивание присутствия США в Польше и Прибалтике.

«Размещение войск США ставит под угрозу основополагающий акт Россия–НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», - отмечается в документе.

Ранее глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил о том, что европейские страны начали уставать от постоянных попыток США навязать им свое видение мира и от попыток Вашингтона доминировать во всем.

Медведев считает, что США хочет, чтобы все оружие было американским, а страны покупали его именно у них. Кроме того, Европа закупает газ у России, что не может устраивать Соединенные Штаты.